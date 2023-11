Sozialetat: Kritik an Kürzungen bei Jobcentern

Schlagabtausch zum Sozialetat im Bundestag: Politiker der Opposition, aber auch der Koalition haben geplante Mittelkürzungen für Jobcenter heftig kritisiert.Bundesarbeitsminister Hubertus Heil SPD ) verteidigte in der Haushaltsdebatte am Freitag die gleichzeitig geplante Erhöhung des Bürgergelds. Einer weiteren Erhöhung des Renteneintrittsalters erteilte er eine Absage.

Kritik an Heil vom Koalitionspartner

Nachbesserungsbedarf an den Plänen für die Jobcenter meldete der grüne Koalitionspartner an. "Die Mittelkürzung beim Verwaltungs- und Eingliederungstitel läuft den mit der Bürgergeldreform verbundenen Bestrebungen glatt zuwider", sagte ihr Sozialexperte Frank Bsirske. In Wirklichkeit bräuchten die Jobcenter mehr und nicht weniger Geld.