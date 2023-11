Ältere Autofahrer: Wissing warnt vor "Zwangsuntersuchung"

Bundesverkehrsminister Volker Wissing will Pläne der EU-Kommission stoppen, die Regeln für Führerscheininhaber ab 70 Jahren zu verschärfen. "Ich will keine verpflichtenden Tauglichkeitsprüfungen für Autofahrer über 70, und ich bin zuversichtlich, dass sich dafür in der EU auch keine Mehrheit finden wird", sagte der Politiker der FDP den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". "Ich wehre mich dagegen, dass der Einzelne immer mehr zum Objekt gemacht wird, sich Zwangsuntersuchungen unterziehen und nach Vorschriftskatalog seinen Alltag gestalten muss."

Sind Senioren eine Hochrisikogruppe?

Das Statistische Bundesamt hat im Frühjahr Zahlen vorgelegt, die verschiedene Interpretationen zulassen: Danach waren ältere Menschen 2021 - gemessen am Anteil an der Gesamtbevölkerung - seltener in Verkehrsunfälle verwickelt als jüngere. Konkret waren 66.812 Menschen ab 65 Jahren an Unfällen mit Personenschaden beteiligt. Das waren 14,5 Prozent aller Unfallbeteiligten. Der Anteil dieser Altersgruppe an der Bevölkerung liegt aber bei 22,1 Prozent.