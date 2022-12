2022 steigt die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland voraussichtlich deutlich auf 2.790. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um neun Prozent. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass das vergangene Jahr die niedrigste Zahl an Verkehrstoten seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1953 hatte. Betrachtet man den generellen Trend, wurde hier in den letzten 50 Jahren ein großer Fortschritt erreicht, was allerdings auch an dem deutlich geringeren Verkehrsaufkommen im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit liegt. Die wieder steigende Zahl an Verkehrstoten zeigt, dass hier noch viel zu tun ist.