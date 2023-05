Noch heute wird Donald Trump Stellung beziehen müssen. Am Abend tritt er in einer von CNN veranstalteten Bürgerversammlung auf, wird sich harten Fragen der Starmoderatorin Kaitlan Collins stellen müssen. Es hagelt Kritik, dass CNN Trump so früh bereits eine solche Plattform gibt, jetzt umso mehr, da dort nun ein Mann über eine Stunde live auftritt, der wegen eines sexuellen Übergriffs verurteilt ist. Aber CNN braucht die Quote und Trump braucht die Auftritte, so benutzt man sich gegenseitig.