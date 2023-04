MAGA Inc. investiert ausschließlich in Kabel-TV wie Fox News und CNN. Never Back Down konzentriert sich vor allem auf die Bundesstaaten, die wichtig für die Nominierung des Präsidentschaftskandidaten sind. Never Back Down hat nach eigenen Angaben bereits 30 Millionen Dollar gesammelt und hat für den Wahlkampf ein Budget von insgesamt 110 Millionen Dollar. MAGA Inc. meldete Ende 2022 ein Guthaben von 54,1 Millionen Dollar.