Der Präsident, Ex-Fußballer und Taktiker, geht aber kurz nach "Abpfiff" in die politische Verlängerung: Im Präsidentenflieger von Berlin zurück in die Türkei erklärt Erdoğan den in der Kabine um ihn herum versammelten türkischen Journalisten zu seinem Gespräch mit Bundespräsident Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz: "Ihre Einschätzung der Situation in Gaza ist falsch (…). Sie denken, die Hamas ist verantwortlich für das, was am 7. Oktober passiert ist. Wir haben das Gegenteil erklärt: Wir haben ganz klar erklärt, dass Israel ein Terror-Staat ist. In Palästina sind leider 13.000 Kinder, Frauen, alte Menschen getötet worden. Sie sehen diese Toten nicht, aber 100 bis 200 Tote auf israelischer Seite, das ist für sie das ganze Bild."