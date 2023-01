Doch wenn Liberale in die Zukunft blicken, wird es ihnen mulmig werden. Bei den anstehenden Wahlen in Berlin, Bremen, Hessen und Bayern drohen nach jetzigen Umfragen hohe Stimmverluste. In Bayern könnte die Partei in der außerparlamentarischen Opposition enden. Der Blick zurück ist nicht besser: Vielen stecken die verpatzen Landtagswahlen 2021 in den Knochen: die FDP flog im Saarland und in Niedersachsen aus dem Landtag, in Schleswig-Holstein und in NRW aus der Regierung.