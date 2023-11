Ganz Jordanien leidet unter Wassermangel. Pro Kopf stehen hier jährlich 65 Kubikmeter zur Verfügung, in Deutschland sind es mehr als 20-mal so viel. Das Lager Zaatari wird hauptsächlich aus einem Grundwasservorkommen versorgt, das in rund zwei Jahren voraussichtlich aufgebraucht ist, sagt Roland Schönbauer, Sprecher für das UNHCR in Zaatari. Danach müsse aufwendig noch tiefer gebohrt werden. Schon jetzt ergänzen Tanklaster die Wasserlieferungen in das Lager.