Im Schwarzen Meer deutet sich eine Eskalation des Kriegs in der Ukraine an: Nach dem Ende des Abkommens über die Ausfuhr ukrainischen Getreides will Russland Schiffe, die Häfen in der Ukraine ansteuern, als mögliche Gegner behandeln. Sie würden als "potenzielle Träger militärischer Fracht" gewertet, hieß es vom Verteidigungsministerium in Moskau.