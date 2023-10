Nun wird die Sahelzone von einem Gürtel aus Juntas dominiert, denen die europäische Präsenz der letzten Jahrzehnte missfällt. Und die das auch klar so zur Sprache bringen. Kürzlich erst in New York bei der UN-Vollversammlung. Bassolma Bazie, Minister für Staatsangelegenheiten in Burkina Faso, sieht das so: