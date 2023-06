Grüne: "Seit 40 Jahren gewohnt, zu streiten"

In diese hessische Provinz also hat es den Länderrat der Grünen an diesem Samstag verschlagen. Einen kleinen Parteitag, denn im Herbst ist Landtagswahl in Hessen. Für die wahlkämpfenden grünen Freundinnen und Freunde sollte die Ortswahl Rückenwind und Unterstützung geben. Die Parteispitze wollte ein bisschen die grünen Erfolge in der Bundesregierung feiern.