Und dann stellt er die Koalition in Frage: "Die Ampel scheitert gerade an den eigenen Ansprüchen und damit auch an den Ansprüchen der Grünen." Und das habe Konsequenzen, in der Partei brodele es heftig: "Ich habe gerade das Gefühl, dass es ein bisschen knallt bei uns. Und dass die Unzufriedenheit in der grünen Partei mächtig wächst." Und weiter: