Aus eigener Erfahrung wisse sie, wie schwer es sei, so eine Tat zu realisieren. "Ich habe vier Jahre gebraucht, um es überhaupt als Vergewaltigung betiteln zu können, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was in dem Moment passiert ist, ich war unter so starkem Alkoholeinfluss, dass ich weder in der Lage war, ja oder nein zu sagen", offenbarte die Queere Influencerin. Hätte sie mit 21 Jahren eine Anzeige erstattet, wäre nichts passiert. "Heißt das, dass diese Person diesen Übergriff an mir nicht begangen hat? Natürlich nicht", fügte Plaar hinzu.