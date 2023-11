In Kuwait machen große Supermärkte mit, in Libanon sprühen Aktivisten Graffiti an die Fassaden US-amerikanischer Fastfoodketten und in Ägypten hat eine App, die lokale Produkte anbietet, in den vergangenen Wochen Millionen neue Abonnenten gewonnen. Ali Said Ali, Gründer der "Made in Egypt"-App, erklärt sich den Erfolg so: "Es geht um Mitgefühl für unsere Brüder in Gaza. Jeder Ägypter fragt sich gerade, was er tun kann. Der Krieg war ein Weckruf. Und das ist unser Beitrag zu den globalen Boykottaufrufen."