Nahost-Konflikt: Baerbock warnt Iran davor "zu zündeln"

Die Außenministerin will an diesem Samstag an einem von Ägypten ausgerichteten "Gipfel für den Frieden" in Kairo teilnehmen - sie verlängert dafür ihre bis Freitag geplante Reise nach Jordanien, Israel und den Libanon um einen Tag. Israel ist nach eigenen Angaben nicht eingeladen und nimmt auch nicht teil.