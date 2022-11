EU-Außenminister verschärfen Iran-Sanktionen

Insgesamt billigten die EU-Außenminister bei ihrem Treffen in Brüssel Strafmaßnahmen in 36 Fällen. So wurden Einreise- und Vermögenssperren gegen 29 Einzelpersonen sowie drei Organisationen verhängt, die für Menschenrechtsverstöße im Rahmen der Proteste verantwortlich gemacht werden. In vier weiteren Fällen wurden Sanktionen wegen Drohnenlieferungen an Russland ausgesprochen.