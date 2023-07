Die Partnerschaft - und da könnte es auch für die Ukraine interessant werden - besteht zu einem großen Teil in der Rüstungsbeschaffung. Die USA haben seit der israelischen Staatsgründung mehr als 100 Milliarden Dollar an Hilfszahlungen an Israel geschickt. Auch Frankreich und Deutschland haben schon Rüstungsgüter geschickt und diese ganz oder teilweise bezahlt. Auf diesem Weg kann Israel seine Defizite in der Rüstungsbranche wettmachen. Zusätzlich lagern die USA auch Munitionsbestände in Israel, die im Falle eines Angriffs zur Verteidigung genutzt werden können.