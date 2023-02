In Ost-Jerusalem ist am Freitag an einer Bushaltestelle bei einer israelischen Siedlung ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei seien zwei Menschen getötet worden, darunter ein sechsjähriges Kind, teilte die israelische Polizei mit. Das zweite Todesopfer war 20 Jahre alt, wie die israelische Polizei und die Rettungskräfte mitteilten. Fünf weitere Menschen wurden demnach verletzt, zwei von ihnen schwer. Sanitäter berichteten von schockierenden Szenen vor Ort, in der Nähe einer israelischen Siedlung.