Zudem leidet die Provinz unter politischer Lähmung, weil die größte protestantisch-unionistische Partei DUP nicht mit den Brexit-Regeln einverstanden ist. Von Belfast aus will Biden am Mittwoch in die irische Hauptstadt Dublin weiterreisen, wo am Donnerstag Treffen mit Irlands Präsident Michael D. Higgins und Premierminister Leo Varadkar anstehen. Zudem will er Orte besuchen, an denen seine Vorfahren gelebt hatten.