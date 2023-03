Mal ist es bei der Talkshow von Sandra Maischberger, dann in der "Bild"-Zeitung. Erst will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den geplanten Erweiterungsbau am Bundeskanzleramt für ein paar Jahre auf Eis legen. Dann den Neubau an seinem Ministerium. Dort sollten doch lieber Wohnungen entstehen. "Lindner verzichtet auf Protzbau" titelt die "Bild"-Zeitung, was der Minister auch gerne auf Twitter verbreitet. Nur: So ganz stimmt das nicht.