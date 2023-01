Ex-Finanzchef des Vatikan : Kardinal George Pell gestorben

Der australische Kardinal George Pell ist im Alter von 81 Jahren in Rom gestorben. Das teilte der Erzbischof von Sydney, Anthony Fisher, in der Nacht auf Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit. Pell sei am Dienstagabend nach Komplikationen infolge einer lange geplanten Hüftoperation gestorben, berichtete unter anderem das vatikaneigene Medienportal "Vatican News". Er hatte sich in der italienischen Hauptstadt aufgehalten, um am Begräbnis des emeritierten Papstes Benedikt XVI. teilzunehmen.