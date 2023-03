Tausende demonstrieren für mehr Klimaschutz

Tausende Unterstützer der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" haben an diesem Freitag in Berlin demonstriert. Sie versammelten sich nach Angaben von Polizei am Mittag an der Invalidenstraße in Berlin-Mitte und wollten durch das Regierungsviertel laufen. Die Demonstranten forderten mehr Maßnahmen für den Klimaschutz.