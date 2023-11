Angst vor Krieg: Ukrainer auf der Flucht vorm Militärdienst

Petr Svetik und Ostap Hanuliak sind Kriegsdienstverweigerer: zwei von zahlreichen jungen Ukrainern, die aus ihrer Heimat geflohen sind, um nicht kämpfen und töten zu müssen. 25.09.2023 | 3:38 min

Wehrpflichtige Männer dürfen Ukraine nicht verlassen

Wie viele von ihnen tatsächlich vor dem Kriegsdienst geflohen sind - das weiß niemand. Männer in diesem Alter gelten in der Ukraine grundsätzlich als wehrpflichtig und dürfen das Land nicht verlassen. Es gibt Ausnahmen. Allerdings nur für Väter von mindestens drei Kindern, für Menschen mit einer Behinderung und einige andere Gruppen.

Kiew kämpft gegen Korruption bei Rekrutierung

Die ukrainische Regierung will außerdem verstärkt die Korruption in Militär und Behörden bekämpfen. Immer wieder wurden Fälle von korrupten Rekrutierungsbeamten und Militärärzten bekannt. Sie hatten gegen Geld zum Beispiel falsche Ausmusterungen oder Gesundheitszeugnisse ausgestellt.

Männer, die nicht kämpfen wollen, sind für die ukrainische Regierung ein Reizthema. Kriegsdienstverweigerern drohen in der Ukraine Haftstrafen oder die Zwangsrekrutierung. Einigen gelingt dennoch die Flucht, unter anderem nach Deutschland und in andere europäische Länder.

Ukraine fordert Auslieferung geflüchteter Männer

Kriegsdienstverweigerung müsse immer möglich sein, sagt Katrin Göring-Eckardt ( Grüne ), Bundestagsvizepräsidentin. Das gelte auch in diesem Fall. Der ukrainische Botschafter in Deutschland will sich auf Anfrage des ZDF nicht zum Thema äußern.

Militärdienst in Ukraine nur aus religiösen, nicht aus Gewissensgründen verweigerbar

Darüber hinaus können ukrainische Männer in Deutschland einen Asylantrag stellen, wenn sie befürchten, in der Ukraine wegen Kriegsdienstverweigerung verfolgt zu werden.

Eine Verweigerung des Militärdienstes aus Gewissensgründen ist in der Ukraine nicht möglich, anders als in Deutschland . Ukrainische Männer dürfen lediglich aus religiösen Motiven den Kriegsdienst verweigern, so regelt es die ukrainische Verfassung.

Im Oktober 2022 trat ein Orchester aus dem ukrainischen Charkiw in Deutschland auf. Einer der Musiker war Petr Svetik. Er hatte lange als Schlagzeuger in einer ukrainischen Band gespielt, durfte deshalb kurzfristig Mitglied des Orchesters werden und die Ukraine für den Auftritt verlassen. Heute hassen ihn seine Kollegen, so erzählt es Svetik. Denn er blieb einfach in Deutschland und zog nach Berlin.