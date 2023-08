Kritik an Lindner kommt auch von Linken-Parteichefin Janine Wissler. Das Problem der Kinderarmut in Deutschland sei nicht importiert, wie der Finanzminister nahelege. In Deutschland sei jedes fünfte Kind armutsgefährdet. Besonders betroffen seien die Kinder von Alleinerziehenden, so Wissler am Montag in Berlin.