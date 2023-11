Kanzler Scholz fordert Disziplin der Ampel-Koalition

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Ampel-Koalitionäre gemahnt, über strittige Projekte nicht mehr öffentlich zu debattieren. Am Sonntagabend sagte er im Interview mit den TV-Sendern ProSieben/Sat1:

Ich halte es für überflüssig, dass dies so öffentlich ausgetragen wird.

Mehrfach äußerte er in dem Interview sein Unverständnis, dass man bereits vor einer Einigung den Streit nach außen trage. "Alle wären klug beraten", das zu beherzigen.

Die Stimmung in der Ampel-Koalition ist auch weiterhin schlecht. Es geht sowohl um inhaltliche Fragen wie die Kindergrundsicherung, als auch um das Miteinander an sich. 21.08.2023 | 1:25 min

Paus contra Lindner

Familienministerin Lisa Paus Grüne ) hatte am Mittwoch die Umsetzung des von Finanzminister Christian Lindner FDP ) vorgelegten Wachstumschancengesetz verhindert, um höhere Summen für die Kindergrundsicherung durchzusetzen.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus blockiert das Wachstumschancengesetz der FDP. Eine schwere Belastung für die Ampel-Koalition. 18.08.2023 | 2:42 min

SPD-Co-Chef hat wenig Verständnis für Ampel-Streit

Zuvor hatte SPD-Co-Chef Lars Klingbeil die Bundesregierung zu einer schnellen Einigung bei beiden Projekten aufgefordert. "Ich erwarte, dass dies sehr schnell in der Regierung umgesetzt wird", sagte er am Sonntag im ZDF-Sommerinterview.

Der SPD-Generalsekretär äußerte wenig Verständnis zum neuen Ampel-Streit - im ZDF-Sommerinterview. 20.08.2023 | 1:35 min

Alle betonen: Abstimmungen laufen

Am Sonntag betonten sowohl der Regierungssprecher als auch die Sprecher des Finanz- und Familienministeriums, es liefen noch regierungsinterne Abstimmungen. Sie wollten nicht bestätigen, dass Paus in ihrem Gesetzentwurf mit Kosten von 3,5 Milliarden Euro für das Jahr 2025 rechnet.

Lindner hat in der mittelfristigen Finanzplanung der Regierung zwei Milliarden Euro vorgesehen. Dieser Betrag solle insbesondere dafür genutzt werden, die Zugangsvoraussetzungen für die Leistungen zu erleichtern, so ein Sprecher des Finanzministeriums.

Kindergrundsicherung soll Förderungen bündeln

Seit Monaten streitet die Ampel um das Geld für die Kindergrundsicherung. 18.08.2023 | 1:31 min

Nouripour: Keine Blockade

Der Streit über Steuerentlastungen für Firmen soll spätestens bei der Kabinettsklausur Ende August in Meseberg geklärt werden. Grünen-Co-Chef Omid Nouripour sagte in der "Bild am Sonntag", es gebe keine Blockade, es gebe noch ein "paar Details" zu klären. Unternehmen sollen vor allem mit besseren Abschreibungsmöglichkeiten gefördert werden.