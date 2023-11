Ampel-Streit: Klingbeil erwartet Einigung noch im August

Kritik an der Führungsrolle von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weist Klingbeil zurück. Es gebe in der Koalition kein Koch-Kellner-Verhältnis. Es gebe folglich auch "nicht den Kanzler, der andauernd auf den Tisch haut und rumbrüllt, sondern das ist eine Koalition auf Augenhöhe. Und Augenhöhe heißt Eigenverantwortung." Im Übrigen sei es ein Privileg, am Kabinettstisch sitzen zu dürfen.