Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist erneut von heftigen russischen Luftangriffen erschüttert worden - und das am späten Vormittag. Die meisten Luftangriffe passierten bislang meist nachts oder in den frühen Morgenstunden. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sprach am Montagmittag auf Telegram von Explosionen in zentralen Stadtteilen und rief die Bewohnerinnen und Bewohner auf, sich in Sicherheit zu bringen. Laut Militärverwaltung war die Luftabwehr aktiv.