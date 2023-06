"Es ist alles schwer einzuschätzen aufgrund der Tatsache, dass die Ukrainer selber letzten Endes keine Informationen rausgeben, die Russen sehr viel Propaganda verbreiten. Aber was wir sehen, sind einfach jetzt strukturiertere Angriffe an verschiedenen Stellen auf der gesamten Front. Es gibt auch einige Durchbrüche, also ich glaube, seit gestern sind sie in Novosilka zum Beispiel. (...) Es gibt jetzt Nachrichten über die Zerstörung der Hauptverbindungs-Eisenbahnlinie zwischen der Krim und Melitopol. Also das heißt, die ersten Erfolge sind zu sehen. Aber es gilt diese Offensive wird lange dauern, sie wird sehr blutig werden, und man sollte keine zu schnellen Erfolge erwarten.