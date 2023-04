Ein libysches Fischerboot wird in den Hafen der sizilianischen Stadt Catania gezogen - mit etwa 700 Migranten an Bord ist es komplett überfüllt. Kurz vorher war es in Seenot geraten, weil der Treibstoff ausging. Kein Einzelfall in diesem Jahr: Bereits am Osterwochenende war die italienische Küstenwache immer wieder im Einsatz gewesen, hatte Menschen aus dem Meer gerettet, von überfüllten Barken oder Fischerbooten.