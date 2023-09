Laut Monica Marks, Assistenzprofessorin für Nahostpolitik an der New York University in Abu Dhabi, wollten nach diesen Ereignissen viele der in Tunesien lebenden Migranten das Land so schnell wie möglich verlassen. Da es für sie aus verschiedenen Gründen oftmals nicht möglich sei, in ihr Herkunftsland zurückzukehren, sähen sie oft nur einen Ausweg: Über das Mittelmeer weiter nach Europa.