Jürgen Habermas (93) ist einer der weltweit einflussreichsten Denker der Gegenwart. Mit seinen streitbaren Beiträgen prägt der Sozialphilosoph die politischen und gesellschaftlichen Debatten nicht nur in Deutschland. Immer wieder bezieht der engagierte Zeitkritiker auch Europa in sein Denken ein.



Der 1929 in Düsseldorf geborene Habermas begann seine wissenschaftliche Karriere 1956 an der Universität Frankfurt. Dort arbeitete er als Assistent für Theodor W. Adorno, der zusammen mit Max Horkheimer einer der wichtigsten Vertreter der "Frankfurter Schule" gilt. 1964 erbte Habermas Horkheimers Lehrstuhl. Er gehörte zu den Vordenkern der 68er-Studentenbewegung. Habermas' Hauptwerk, die "Theorie des kommunikativen Handelns", erschien 1981.



Als 2001 der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels an Habermas vergeben wurde, äußerte der damalige Außenminister Joschka Fischer (Grüne), Habermas sei eine Art "Staatsphilosoph des demokratischen Deutschlands" geworden.



Den hoch dotierten John W. Kluge Prize, der als inoffizieller Nobelpreis der Geisteswissenschaften gilt, erhielt Habermas 2015 ausdrücklich auch für seine Doppelrolle als weltbekannter Philosoph und "public intellectual". Sein jahrzehntelanges Engagement für ein demokratisch verfasstes Europa wurde 2018 mit dem Deutsch-Französischen Medienpreis gewürdigt. Habermas lebt seit seiner Emeritierung 1994 wieder in Starnberg.

