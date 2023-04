Energiewende in Polen: Atomkraft, ja bitte!

Der endgültigen Realisierung stehen nur noch Verhandlungen mit der "Korea Hydro & Nuclear Power", die in Südkorea über 20 Atomkraftwerke betreibt. Das halbstaatliche Unternehmen soll die Technik liefern und an der Anlage in Pątnów beteiligt sein. "Wir setzen voraus, dass die polnische Seite die Mehrheit an dem Kraftwerk haben muss, also mindestens 51 Prozent. Wir verhandeln mit der koreanischen Seite darüber, dass dieser Anteil so groß wie möglich sein wird", erklärte Sasin bereits im März in einem Interview.