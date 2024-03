ZDF-Politbarometer: Starke Kritik an Israels Vorgehen in Gaza

Obwohl die Unzufriedenheit mit der Arbeit des Bundeskanzlers weiter zurückgegangen ist, hat das nur wenig Auswirkungen auf die Zustimmung zu den Parteien: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 16 Prozent (plus eins), die CDU CSU auf 31 Prozent (plus eins), die Grünen würden 13 Prozent (minus zwei) erreichen, die FDP käme weiterhin auf vier Prozent, die AfD auf 18 Prozent, die Linke auf drei Prozent (alle unverändert), das BSW auf sechs Prozent (plus eins) und die anderen Parteien lägen zusammen bei neun Prozent (minus eins), darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde. Bei einem solchen Ergebnis würde es von den politisch realistischen Bündnissen für eine Zweier-Koalition aus CDU/CSU und SPD oder CDU/CSU und Grüne reichen.