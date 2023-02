Die CDU ist mit ihrem Spitzenkandidaten Kai Wegner der klare Sieger dieser Wiederholungswahl (28,2 Prozent). Die Ergebnisse der Erststimmen zeigen auf dramatische Weise: Die Wahlkreise fast aller Aussenbezirke gingen an die CDU, die Wahlkreise in der Innenstadt an die Grünen. In keinem der zwölf Bezirke lag die SPD vorne. Von 78 Wahlkreisen in der Stadt konnten die Sozialdemokraten gerade einmal vier gewinnen.