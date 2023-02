Ricarda Lang, Vorsitzende der Grünen: "Wir sehen das als Auftrag, was bezahlbares Wohnen, was Klimaschutz in Berlin angeht und werden in diese Richtung natürlich in den nächsten Tagen Gespräche mit demokratischen Parteien führen." Natürlich stehe die Partei für Gespräche mit demokratischen Parteien zur Verfügung.