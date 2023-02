Wahl in Berlin : Kann die CDU jetzt Großstadt?

Merz hatte sich vor allem in den vergangenen Wochen hinter Wegner gestellt. Und auch seinen Ruf riskiert: "Der Wahlkampf war das Beste, was die CDU Deutschlands in den letzten Jahren gesehen hat", hatte er noch am Freitag zum Wahlkampfabschluss gesagt. Allerdings war das Risiko auch überschaubar: Seit Wochen lag die CDU in den Umfragen vor der SPD.