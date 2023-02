Robert Habeck besucht USA : Die USA - Störer der Unordnung?

Senior Fellow am Peterson Institute for International Economics in Washington, D.C. (seit 2009) und bei Bruegel in Brüssel (seit 2002). Seine Forschungsarbeiten befassen sich mit Finanzsystemen und Finanzdienstleistungspolitiken, wobei der geografische Schwerpunkt auf Europa liegt. In den 1990er und frühen 2000er Jahren war Véron in leitenden Positionen in der französischen Regierung und im Privatsektor tätig. Außerdem ist er unabhängiges Vorstandsmitglied des globalen Derivatetransaktionsregisters von DTCC, einem nicht-gewinnorientiertem Finanzinfrastrukturunternehmen. Im September 2012 nahm Bloomberg Markets Véron in seine jährliche Liste der "50 einflussreichsten Persönlichkeiten" auf und verwies dabei auf sein frühes Eintreten für die europäische Bankenunion.

Bildquelle: ZDF