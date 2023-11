Russische Propaganda: Muss Ukraine für US-Waffen zahlen?

Sind die US-Waffenlieferungen an die Ukraine nur geliehen? Solche Vermutungen kursieren im Netz. Auf den ersten Blick mag es so scheinen. Tatsächlich gibt es das sogenannte Leih- und Pachtgesetz von 2022 zur Verteidigung der Demokratie in der Ukraine (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), verabschiedet vom US-Kongress.