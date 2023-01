... Professor am SAIS-Institut für Außenpolitik an der Johns-Hopkins-Universität und leitender Wissenschaftler am Brookings Institut. Er hatte in seiner Laufbahn verschiedene leitende Positionen im amerikanischen Außenministerium, dem Aspen-Institut und der Robert-Bosch-Akademie in Berlin, wo er unter anderem 2008 dem Planungsstab des deutschen Außenministers Frank-Walter Steinmeier angehörte. Hamilton ist Träger des Bundesverdienstkreuzes.

Bildquelle: privat