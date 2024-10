Russland bestellt deutschen Botschafter ein

Wegen der Eröffnung eines Marine-Hauptquartiers der Bundeswehr in Rostock hat das russische Außenministerium den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, einbestellt. "Washington, Brüssel und Berlin müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Ausweitung der militärischen Infrastruktur der Nato auf das Gebiet der ehemaligen DDR die negativsten Konsequenzen haben wird und nicht ohne entsprechende Reaktion der russischen Seite bleiben wird", hieß es in der Erklärung des Ministeriums am Dienstag.