Ihre vorläufige Endstation ist nun das Al Talha Krankenhaus in Saada. Eine Provinzstadt irgendwo in der jemenitischen Einöde nahe der saudischen Grenze. Zaid hat Granatsplitter abbekommen, Saeeb hat mehrere Kugeln in beiden Beinen und Wansha hat Schussverletzungen in Arm und Bein. Ob sie jemals wieder laufen können, ist ungewiss. Fragt man in die Runde, was passiert ist, dann murmeln die Männer gleichzeitig: