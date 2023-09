Er habe keinen Zweifel, dass "diese Fragen in dieser Form auch beantwortet werden", sagte er. "Sie hat in der Situation auch drei Mal schon an Innenausschuss-Sitzungen teilgenommen, nachdem Herr Schönbohm abberufen worden ist. Und die Union hat jedes Mal darauf verzichtet, Fragen zu diesem Fall zu stellen. Dann kann ich doch nur identifizieren, dass sie wenige Wochen vor dem hessischen Landtagswahlkampf plötzlich das Thema hochzieht", sagte Hartmann mit Blick darauf, dass Faeser SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober ist.