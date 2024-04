Scholz zum 1. Mai: Deutschland ist kein Freizeitpark

Hält an "Rente mit 63" fest: Kanzler Olaf Scholz (Archivbild)

Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) hat einer Anhebung des Renteneintrittsalters erneut eine klare Absage erteilt. In seiner Videobotschaft anlässlich des 1. Mais, dem Tag der Arbeit, sagte er:

Scholz warnte außerdem vor Verunsicherung durch immer neue Debatten um das Renteneintrittsalter. An die Jugend gewandt, sagte er: "Und auch die Jüngeren, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, haben das Recht zu wissen, wie lange sie arbeiten müssen."

So ist aktuell die Lage auf dem Arbeitsmarkt.

Scholz betonte, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland noch nie so viele Stunden gearbeitet hätten wie im vorigen Jahr.

Mit über 46 Millionen Frauen und Männer gebe es zwar mehr Erwerbstätige in Deutschland als je zuvor, so Scholz. In den kommenden Jahren würden aber noch mehr Arbeitskräfte gebraucht.