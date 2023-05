"Es muss was mit dem Ukrainekrieg zu tun haben", sagt ein kenianischer Fotojournalist am Rande des roten Teppichs in Nairobi. Hier warten die Medien darauf, dass der Besucher aus Deutschland die militärischen Ehren abnimmt. Präsident Ruto war schon da, zu einem kurzen Militärzeremoniell ohne Gast. Olaf Scholz wird etwas später kommen und vor ihm die Ehrenformation in der Morgensonne abschreiten. Bis dahin bleibt genug Zeit zum Grübeln: Woher kommt das gestiegene Interesse der Deutschen an Staaten in Ostafrika?