In der Debatte über sprachliche Änderungen in älteren Kinderbüchern hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dafür ausgesprochen, "Probleme auf jeden Fall sichtbar zu machen in Vor- und Nachworten und mit Hinweisen im Text". Es sollte deutlich gemacht werden, "was so heute nicht mehr in Ordnung ist", sagte Scholz der "Süddeutschen Zeitung".