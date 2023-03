Wenn Stefan Seidler am Nachmittag im Bundestag ans Rednerpult tritt, könnte es so klingen: "Foole tunk, fru präsidentin" Und so: "Moin lewe Afornte!" Und auch so: "Mange tak for opmærksomheden". Denn Seidler ist Abgeordneter des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW), der Partei der dänischen und friesischen Minderheit.