Von Tschetschenien bis Syrien - in Russlands Kriegen starben immer wieder auch hoch dekorierte Generäle. Die aktuellen russischen Verluste sind mit Blick auf das große Ausmaß des Krieges also nicht völlig überraschend. Innerhalb so kurzer Zeit hat jedoch selbst Russland seit Jahrzehnten nicht mehr so viele hochrangige Militärs verloren. Seit März 2022 bestätigten russische Staatsmedien den Tod von sechs Generälen bei Kampfhandlungen in der Ukraine. Bei weiteren ist der Status unklar.





Generalmajor Andrei Suchowezki , Vize-Kommandeur der 41. Armee

, Vize-Kommandeur der 41. Armee Generalmajor Wladimir Frolow , Vize-Kommandeur der 8. Gardearmee

, Vize-Kommandeur der 8. Gardearmee Generalmajor i.R. Kanamat Botaschew , Wagner Gruppe

, Wagner Gruppe Generalleutnant Roman Kutuzow , Miliz der Volksrepublik Donezk

, Miliz der Volksrepublik Donezk Generalmajor Sergei Goryatschew , Stabschef 35. Armee

, Stabschef 35. Armee Generalleutnant Oleg Tsokow, Vize-Kommandeur des Südlichen Militärdistrikts