Rassismus auf Sylt: Gigi D'Agostino äußert sich erstmals

Der italienische Musiker Gigi D'Agostino hat sich am Samstag erstmals zu den seit Monaten zunehmenden rassistischen Vorfällen in Zusammenhang mit seinem Dance-Klassiker "L'amour toujours" geäußert. In dieser Woche löste ein Video aus Sylt, bei dem zu dem Lied fremdenfeindliche Parolen gegrölt wurden, großes Entsetzen aus.

D'Agostino: "L'amour toujours" steht nur für Liebe

"In meinem Lied geht es um ein wunderbares, großes und intensives Gefühl, das die Menschen verbindet. Es ist die Liebe", beschreibt D'Agostino die Intention seines Party-Hits aus dem Jahr 2001. Für ihn gehe es dabei um die Liebe zu seiner Frau, seiner Familie, der Musik und das Tanzen. Auf die konkreten rassistischen Vorfälle gehe D'Agostino in seiner Stellungnahme nicht ein, schreibt der "Spiegel". Eine klare Verurteilung der Verfremdung seines Lieds vermeidet der Künstler damit.

Der Betreiber des Sylter Clubs, in dem am Pfingstwochenende Gäste mit den Parolen auffällig wurden, distanzierte sich im Interview bei ZDFheute live klar von den Botschaften:

Rechtsextreme versuchen, das Lied zum Symbol zu machen

Der deutsche Musikverlag, der die Rechte an "L'amour toujours" besitzt, hat schon vor Wochen Anzeige wegen der missbräuchlichen Verwendung erstattet. In mehreren Bundesländern laufen aktuell Ermittlungen gegen Personen, denen volksverhetzende Aussagen in Zusammenhang mit dem Lied vorgeworfen werden. Ein Festival in Sachsen untersagte das Spielen des Liedes.