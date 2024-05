Handyvideo auf Sylt: Personen singen rassistische Parolen

Ein Video, in dem junge Menschen vor einem Lokal auf der Nordsee-Insel Sylt rassistische Parolen grölen sollen, stößt auf große Empörung. Das Lokal distanzierte sich in der Nacht von den Gästen und kündigte Konsequenzen an.

In der nur wenige Sekunden langen Aufnahme, die sich seit Donnerstag in den sozialen Medien verbreitet, grölen junge Männer und Frauen zur Melodie des Party-Hits "L’amour Toujours" von Gigi D'Agostini "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen". Ein Mann scheint mit seinen Fingern auf der Oberlippe einen Hitlerbart anzudeuten.

Lokal auf Sylt distanziert sich von rassistischen Parolen

Polizei prüft Inhalte

Eine der an dem Gegröle beteiligten jungen Frauen mit Sonnenbrille im Haar und weißer Bluse hatte die Szene gefilmt. Die Umstehenden singen und wippen, haben Gläser mit Getränken in den Händen. An dem Gegröle scheint sich niemand zu stören. Laut "Bild"-Zeitung soll das Video zu Pfingsten im Lokal Pony in Kampen entstanden sein.