Terror-Anschlag in Schweden geplant: Festnahmen in Gera

Nahe dem thüringischen Gera sind an diesem Dienstag zwei Männer festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, einen Anschlag nahe dem schwedischen Parlament geplant zu haben. Das teilte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit.

Männer sollen auf Anweisung des IS gehandelt haben

Spenden für IS in Deutschland gesammelt

Bereits zuvor hatte er in Deutschland mit Hilfe von Ramin N. Spenden für den IS in Höhe von rund 2.000 Euro gesammelt und der Vereinigung zukommen lassen. Die Gelder sollten in Nordsyrien inhaftierten IS-Mitgliedern zu Gute kommen.